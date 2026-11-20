Este viernes se ha ejecutado finalmente el desahucio de José María, de 63 años, de su piso de la Avenida Peset Aleixandre de València, después de que fuese paralizado el pasado lunes. Por el momento vivirá en un piso compartido, gestionado por servicios sociales del Ayuntamiento, después de que le ofrecieran inicialmente trasladarse a un albergue.

Desde la Plataforma Antidesahucios y el Sindicat de Llogateres afirman que gracias a la presión social se ha conseguido una alternativa habitacional puesto que José María está enfermo y no puede valerse por si mismo. José Luis González, portavoz de la PAH, considera que la actitud del juzgado es indigna, injusta y no está acorde con el espíritu de la constitución española.

Eva García, del sindicat de llogateres, ha reiterado que harán seguimiento de su caso y confían en que puedan otorgarle una plaza en una residencia. Ambas entidades reiteran que el decreto de vivienda del gobierno central es un parche puesto que no permite paralizar los desahucios.