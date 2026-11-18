El Sindicato Médicos Unidos, dentro de la huelga que mantienen convocada a nivel nacional hasta el 27 de Noviembre, han llevado a cabo este miércoles concentraciones en diversos hospitales de Valencia. Reclaman un estatuto propio que aborde una mejora de las condiciones laborales que pasarían por tener unas condiciones dignas y una reducción de la jornada.

Según Pedro José Martínez, miembro del comité de huelga, es importante que las administraciones no se pasen la pelota y que se sienten a negociar las mejoras que vienen reclamando. Cree que es importante que la sociedad sea consciente de los problemas actuales de la sanidad.

Durante los próximos días seguirán llevando a cabo concentraciones en los hospitales de Valencia y Alicante donde mañana por la tarde han convocado una manifestación. Animan a los ciudadanos a acompañarles en sus movilizaciones.