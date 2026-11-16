La UPV licita por más de 30 millones la construcción de un nuevo edificio en el campus de Vera

La Universitat Politécnica de València (UPV) va a invertir más de 30 millones de euros en la construcción de un nuevo edificio en su campus de Vera destinado a la investigación. Concretamente, albergará institutos de investigación en ingeniería química en los ámbitos de materiales avanzados, nanotecnología, biotecnología y tecnologías energéticas y medioambientales. La UPV acaba de licitar la ejecución de la obra, que tendrá un plazo de ejecución previsto de dos años.

El proyecto contempla el derribo del actual Edificio 5L -que actualmente tiene dos alturas- para levantar en la misma parcela un nuevo inmueble más grande. La memoria presentada en su día por la UPV al Ayuntamiento de València para solicitar la modificación del planeamiento urbanístico del campus de Vera en el ámbito de esta parcela explicaba que el aumento de la edificabilidad es necesario para “permitir que pueda construirse en una sola unidad una edificación para la docencia de disciplinas químicas" y poder así "satisfacer todas las necesidades docentes e investigativas de dicha disciplina".

El límite máximo que fijaba el planeamiento era de cuatro alturas, pero después de esta modificación aprobada en 20224 se podrán construir hasta seis. De hecho, el nuevo complejo tendrá planta baja y otras cinco plantas en altura, con una superficie de más de 7.500 metros cuadrados de techo. De la construcción del nuevo Edificio 5L se beneficiarán el Departamento de Ingeniería Química y Nuclear, el Instituto Universitario de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medioambiental y el Instituto Interuniversitario de Investigación en Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico. La Generalitat aportará 5 de los 30,4 millones de euros que costará la actuación.

Otros dos edificios en marcha

La UPV está ejecutando actualmente en su campus de Vera la construcción de un nuevo edificio que albergará la sede de ‘Generación Espontánea’, la lanzadera de proyectos empresariales de su alumnado, que costará más de 8 millones de euros. Además, tiene abierta la licitación del contrato para redactar el proyecto básico y de ejecución en este mismo campus de otro inmueble definido como de “maduración tecnológica” y que pretende facilitar que los proyectos de investigación que desarrolla puedan llegar a la sociedad.