Viento de poniente en noviembre en la Comunitat Valenciana: Hasta cuándo durará y dónde afectará

LEER MÁS Emergencias advierte de la llegada de un nuevo episodio de fuertes vientos y recomienda extremar las precauciones

El fuerte viento es la noticia meteorológica de la segunda semana de este mes de noviembre en la Comunitat Valenciana. Un temporal de viento está atravesando todo el territorio sin excepción, desde el norte castellonense hasta el sur alicantino. La red de la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET) ha registrado este jueves, doce de noviembre, rachas de 153 km/h en Buñol, 109 km/h en El Toro o 109 km/h también en Ayora.

Hay - en el momento de la redacción de esta información - avisos activos de AEMET color amarillo en toda València, en el norte de Alicante y en las comarcas del interior de Castelló por rachas que pueden ser puntualmente fuertes y llegar hasta los 80 km/h de manera generalizada en estas zonas. Unos avisos a los que hay que sumar avisos también por fenómenos costeros.

"Hoy [doce de noviembre] es el día de viento más fuerte. Estamos teniendo rachas que, en algunos puntos, han superado los 90 km/h. En general, en gran parte del territorio, van a estar hasta primera hora de la tarde con rachas de entre 70 km/h y 80 km/h", detalla el jefe de Climatología de AEMET en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez.

"No nos quitamos el viento. Hoy es el día de viento más fuerte pero vamos a seguir con situación de poniente, por lo menos, hasta la próxima semana", adelanta Núñez en declaraciones a Onda Cero. Viento de poniente que lo que está haciendo, además, es subir todavía más las temperaturas. El termómetro ha superado, por ejemplo, los 27 ºC en Orihuela o en Torreblanca.

"Aunque estemos ya casi a mitad de noviembre, las temperaturas van a ser muy suaves. Estamos teniendo temperaturas de 24-25 ºC a mediodía en el litoral. Las temperaturas mínimas, como no afloja el viento, también son muy altas, de 16-17 ºC", expecifica el jefe de Climatología de AEMET en la Comunitat Valenciana.

"Vamos a seguir prácticamente así durante toda la semana y principios de la que viene", concluye José Ángel Núñez a preguntas de esta emisora de radio.