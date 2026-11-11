Huelga general 11N: Seguimiento del 60% en la Comunitat Valenciana

Los sindicatos convocantes afirman que el 60% de los trabajadores y de las trabajadoras de la Comunitat Valenciana ha secundado esta huelga general estatal del 11 de noviembre, con picos del 70% en el sector industrial e, incluso, del 100% en el Puerto de València y con una especial movilización entre las personas más jóvenes. Aseguran, incluso, que el consumo energético ha llegado a descender hasta un 10%.

Datos y cifras que, para las entidades sindicales valencianas, confirman que la huelga era necesaria e "histórica" y animan a sumarse a quienes todavía no se han decidido. "Todavía queda día para cerrar la huelga. La ciudadanía valenciana quiere un cambio de modelo económico, quiere un cambio de modelo social que proteja, fundamentalmente, a la clase trabajadora", reivindica el secretario general de UGT País Valencià, Tino Calero.

"La clase trabajadora no puede esperar porque sus beneficios [en referencia a la patronal empresarial] son multimillonarios. En 2025, estamos hablando de más de 71.000M€ y esos beneficios a costa de los trabajadores y de las trabajadoras se tienen que repartir", defiende la secretaria general de Comisiones Obreras País Valencià, Ana García, en declaraciones a los medios de comunicación tras una concentración sindical en la Plaza del Ayuntamiento de València.

Tanto UGT como Comisiones Obreras esperan que las manifestaciones previstas para las 18:00 horas en los principales pueblos y ciudades de la Comunitat Valenciana sean "multitudinarias". El Sindicat de Llogateres de València se felicita porque todo esto, recuerda esta entidad, es por la vivienda.

"Lo que estamos haciendo hacer es escribir la historia", subraya la portavoz del Sindicat de Llogateres de València, Andrea Aleixos. "Hacía casi quince años que se celebraba una huelga general unitaria con todos los sindicatos laborales y, además, es una huelga histórica porque es la primera vez en la vida que los movimientos sociales por la vivienda y los sindicatos laborales van juntos de la mano para defender lo que es nuestro", argumenta Aleixos.

Según la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), la actividad laboral se está desarrollando con normalidad en la Comunitat Valenciana, con un seguimiento de la huelga del 2,5%. La patronal empresarial valenciana explica que, en aquellos sectores en los que se ha podido implantar, el teletrabajo está contribuyendo a garantizar la continuidad de la actividad con normalidad en esta jornada de huelga general estatal.