Sindicatos y movimientos sociales llaman a la huelga y piden no usar la vivienda como "arma política"

Sindicatos y movimientos sociales han llamado este lunes a apoyar la huelga general del 11 de noviembre y han reclamado que la vivienda no se convierta en un "arma política".

Así lo ha expresado José Luis González, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de València y de los movimientos de vivienda, en nombre también de los sindicatos CCOO PV, UGT-PV, Intersindical, CGT, CNT y el Sindicat de Llogateres de València, que han realizado una marcha por las sedes de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), de Les Corts y de la Conselleria de Vivienda, con el objetivo de trasladar sus reivindicaciones.

"Gobierno quien gobierne, vamos a exigir el derecho a la vivienda", ha explicado González, al tiempo que ha defendido que ese derecho lo tienen todas las personas, "con independencia de a quién voten".

Ha explicado que han acudido a la Conselleria de Vivienda para que traslade al president de la Generalitat que la falta de vivienda "está poniendo en cuestión la convivencia democrática" y que esta huelga general debe ser "un punto de inflexión".

Entre las demandas que plantean, figuran detener todos los desahucios, bajar los precios de los alquileres, conseguir contratos de alquiler indefinido, que se regulen contratos de alquiler de temporada habitacional y expropiar los pisos vacíos de la banca dedicados la "especulación inmobiliaria y turísticas".

También reclaman prohibir la venta de vivienda que no sea para vivir, controlar la venta de vivienda residencial e ilegalizar a las empresas de desocupación que hacen "acoso inmobiliario", unas reivindicaciones que, según ha dicho González, son "un primer paso para que cambien realmente las condiciones de la gente".

Ha considerado que hay un "ambiente positivo" para la huelga general y ha hecho un llamamiento a sumarse a "todo el mundo", que no se produzca, no se compre, no se consuma y "se detenga el país", ya que no es una movilización solo para quien no tiene vivienda, pues hay trabajadores que la tienen, pero sus hijos no la tendrán porque hoy en día es "un activo especulativo".