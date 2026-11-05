La Generalitat encarga el proyecto para construir en Benicalap el quinto Colegio de Educación Especial de la ciudad

La Conselleria de Educación ha desbloqueado el proyecto para construir en València el nuevo Colegio de Educación Especial (CEE) ‘Riu Segre’, que se levantará en la calle del barrio de Benicalap que lleva ese mismo nombre. La Conselleria licitó la redacción del proyecto de obras el pasado mes de diciembre y ahora ha resuelto el proceso. Según ha sabido Onda Cero, el contrato ha sido adjudicado por importe de 514.000 euros a SOM Arquitectura, que tendrá un plazo de siete meses para entregar el documento. El proyecto definirá el coste de las obras y su plazo de ejecución.

El CEE ‘Riu Segre’ será el quinto colegio de educación especial de la ciudad de València. El edificio se levantará sobre una parcela de más de 10.500 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de València en el número 5 de la calle Riu Segre. El centro dispondrá de una superficie útil de 3.000 metros cuadrados y otros 2.000 de espacios exteriores ajardinados.

De acuerdo con el programa de necesidades elaborado por la Conselleria, el colegio tendrá 18 aulas con capacidad para 120 alumnos con capacidades diferentes. Será un edificio de una o dos plantas con todas instalaciones adaptadas para las necesidades especiales del alumnado. En este sentido, contará con un aula-hogar con comedor, dormitorio y cocina donde enseñar a desenvolverse en la vida diaria. También habrá aula de logopedia y salas de sicomotricidad, rehabilitación, hidroestimulación, o estimulación multisensorial.