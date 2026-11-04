La asamblea de la Acampada de Valencia insta a las administraciones a participar en la mesa de negociación de este jueves

La asamblea de la acampada en defensa de la vivienda de Valencia ha confirmado que seguirán por el momento de manera indefinida pero que después de hablar con las asociaciones de comerciantes no dificultarán con su presencia las actividades programadas de cara al período navideño.

A esa mesa de negociación han invitado de manera formal a todas las administraciones pero por el momento solo está confirmada la presencia de la Delegación del Gobierno mientras que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha desmarcado y ha dicho no saber nada de dicha convocatoria. Según ha confirmado Dan, portavoz de la acampada, el objetivo de la mesa es trasladarles sus demandas en materia de vivienda.

Por el momento asegura que seguirán de manera indefinida pero tomarán una decisión en los próximos días sobre la posibilidad de dar por finalizada la acampada aunque en el caso de hacerlo continuarán realizando asambleas.

Recordar que este martes hubo una reunión para acercar posturas entre los acampados de València y los comerciantes del centro de la ciudad con el objetivo de tratar de hacer compatible la protesta con la campaña de Navidad.