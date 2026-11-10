La Plaza del Ayuntamiento ganará tras su reforma más espacio para ver las ‘mascletàs’

La plaza del Ayuntamiento de Valencia dispondrá de cerca de 1.400 metros cuadrados más de espacio extra para el público asistente a las ‘mascletàs’ gracias a su proyecto de reforma. Esta es una de las novedades incorporadas por el equipo redactor del proyecto de reurbanización tras el proceso participativo desarrollado en los últimos meses y los informes de los diferentes servicios municipales.

La actualización del anteproyecto contempla la alineación de la elipse central de la plaza con el eje de simetría de la Casa Consistorial para realzar el valor institucional del edificio. Ese cambio de posición se combina con la distancia de seguridad de 30 metros para ampliar el espacio disponible para los espectadores. Al sur de la zona de fuegos se ganan 1.388 metros cuadrados de superficie para el público, que pasa de los 5.216 metros cuadrados actuales a los 6.604 proyectados.

Nuevos puestos de flores

Por otro lado, según el gobierno local la plaza recuperará el carácter de su mercado de flores con puestos individuales revestidos de cerámica artesanal valenciana y personalizados con motivos florales, colores diferenciados y el logotipo de cada establecimiento. Esta solución surge de las peticiones de los floristas. Cada establecimiento contará con un motivo floral y un color propio, con una gama cromática inspirada en los ramos de flores y su logotipo integrado en la cerámica.

El proyecto incorpora también un pequeño altillo de almacenaje en los puestos y refuerza la estructura de sus cubiertas en previsión de posibles celebraciones o eventos en los que algunas personas puedan encaramarse a ellos, como ocurrió este pasado verano durante la celebración de la victoria de la selección española en el Mundial de Fútbol. En el entorno de los puestos se definen áreas con pérgolas y zonas de paseo para recorrer el mercado y contemplar los productos.

También se adecúan los anchos de paso en Marqués de Sotelo, de forma que puedan discurrir dos comisiones falleras y queden garantizadas las vías de evacuación, mientras que el paso de la EMT se resuelve mediante una plataforma única reversible con pavimento de granito en losa o adoquín, de forma que exista continuidad visual y estética.

Por su parte, el monumento a Vinatea se reubicará manteniendo su orientación actual hacia el Palau de la Generalitat y haciéndose presente al acceder a la plaza desde la calle San Vicente. La solución contempla el ajuste de las dimensiones del pedestal para mejorar la visibilidad de la escultura de la cabeza a los pies.

El proyecto define un espacio singular frente al antiguo edificio de Correos, con jardinería acorde con el ambiente mediterráneo de la obra de Sorolla. Frente al Ateneo y la Filmoteca Valenciana se configura un segundo espacio relacionado con los actos que acogen estas instituciones y que se extiende hacia los recuperados jardines de San Francisco.