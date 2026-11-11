Un 70% del sector industrial de La Ribera secunda la huelga

Un 70 % del sector industrial de La Ribera ha secundado hoy la huelga general. Hasta un 100% en la industria cárnica. Sin embargo, el seguimiento en los servicios públicos se sitúa muy por debajo, en el 30%.

Hoy unas 400 personas han participado en la manifestación que ha tenido lugar en Alzira con el objetivo principal de reclamar a las administraciones y a la patronal medidas para facilitar el acceso a una vivienda, salarios dignos que acompañen al aumento del coste de la vida, que se reduzca la jornada laboral y que se blinden los servicios públicos.

A nivel de comercios locales, el seguimiento de la huelga ha sido mínimo, y en el Ayuntamiento de Alzira, el alcalde ha cifrado en un 15% el personal que se ha sumado a la protesta.

Según Edu Gómez, secretario comarcal de UGT en La Ribera, y a Andrés Bermejo, responsable de CC. OO en La Ribera el seguimiento de la huelga ha tenido un respaldo muy bueno y de forma pacífica.

Los sindicatos animan a la población a participar esta tarde de la manifestación convocada en Valencia.

Partidos políticos como Compromís per l'Alcúdia ha manifestado su apoyo a la huelga de hoy o colectivos como la Plataforma por la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública de la Ribera desde donde alertan de que la precariedad habitacional, la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de los servicios públicos afectan directamente a la salud mental y física, provocando ansiedad, desnutrición o dolencias crónicas.