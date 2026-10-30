UGT y CC.OO temen que extremistas provoquen disturbios en Alzira el día del huelga general

Los sindicatos UGT y CC. OO temen que se produzcan disturbios en Alzira el día de la huelga general convocada el próximo 11 de noviembre.

Consideran que esta huelga está muy politizada por el momento en el que se celebra, con las protestas violentas que se están produciendo en diferentes ciudades de España como telón de fondo.

Ante esta situación, el secretario comarcal de CC.OO en el PV, Andrés Bermejo, insta al Ayuntamiento de Alzira a cambiar de día la celebración del mercado ambulante de ese miércoles.

Tanto UGT como CC. OO han insistido en que esta huelga general es necesaria ante el encarecimiento de la vida y de la vivienda, la insuficiencia de los salarios y el bloqueo de la negociación colectiva por parte de la patronal.

Eduard Gómez, secretario general comarcal de UGT ha destacado que en ciudades como Alzira, Cullera o Algemesí el precio de la vivienda ha subido un 14% en un año.

El 11 de noviembre, día de la huelga general, UGT y CC. OO realizarán una marcha en Alzira desde la Plaza Mayor hasta el Ayuntamiento, a las 11 de la mañana.