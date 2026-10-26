Alginet modifica su PGOU para construir el nuevo CEIP Vicent Blasco Ibáñez destruido por la DANA

El Ayuntamiento de Alginet ha aprobado definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para reconstruir el CEIP Vicente Blasco Ibáñez, destruido por la dana de 2024.

Este paso administrativo, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, permite que la Conselleria de Educación pueda este lunes abrir formalmente el plazo para licitar la construcción del nuevo colegio.

El acuerdo ha salido adelante por unanimidad de los 17 miembros de la corporación local.

El nuevo colegio, diseñado en altura y alejado de barrancos para evitar inundaciones, se ubicará en una parcela municipal cercana al centro de día. Contará con 13 aulas de primaria y 6 de infantil, entre otras dotaciones.

El objetivo es que los 400 alumnos, actualmente en aulas prefabricadas, estrenen el centro en el curso 2028-2029. Para liberar espacio el espacio que ahora se destina a uso escolar, el suelo para vivienda protegida se trasladará a la calle Juan de Juanes.