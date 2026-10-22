El Espai Jove de Alzira abrirá su puertas en Halloween

El esperado Espai Jove de Alzira abrirá sus puertas el próximo 31 de octubre, coincidiendo con la celebración de Halloween y albergando un Pasaje del Terror.

Estas dependencias, ubicadas en un antiguo almacén de naranja, el conocido como Magatzem de Cucó, comenzaron a rehabilitarse en 2015. Ahora, 11 años después, y tras una inversión que ronda los dos millones de euros, podrá ser usado por los jóvenes de la ciudad como punto de encuentro.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez , ha indicado que se trata de un edificio energéticamente sostenible.

Por su parte la concejal de juventud, Lara Ferrer, ha explicado que este edificio albergará las dependencias de la concejalía de Juventud, hasta ahora en la Casa de la Cultura, y consta de aulas para formación, un espacio multiusos y zona de coworking.

El Espai Jove ha acogido hoy su primera actividad, la presentación de la III Volta a Peu Solidaria Halloween, que este año se celebrará el 31 de octubre, a partir de las 11:30, en la plaza Mayor y cuya recaudación por la venta de dorsales a dos euros se destinará a la Asociación de Familiares de Alzheimer de Alzira. La organización corre a cargo del Club de Atletismo La Rabosa.

Una entidad que da cobertura a 35 familias y directora de la Unidad de Estimulación Cognitiva MªJesús Ferrús, agradece este tipo de donaciones porque sólo con las ayudas que reciben es difícil mantener su actividad.

Hoy también se ha dado a conocer que este onda ce celebra la décimo séptima edición de la Fira D’Associacions, en la que participan 32 entidades. Se desarrollará de 10:30 a 14 en la Plaza Mayor de Alzira.