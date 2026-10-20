44 aniversario de la Pantanda de Tous

El reciente impacto de la DANA Adam ha dejado inundaciones severas y víctimas mortales en la localidad de Oliva. Un episodio que coincide de forma casi exacta en el calendario con los aniversarios de dos de las mayores tragedias hídricas de la Comnitat Valenciana y de las que nuestra comarca fue víctima : la devastadora DANA de finales de octubre de 2024 y la histórica Pantanada de Tous de octubre de 1982. De esta última, hoy se cumplen 44 años desde que la rotura de la presa anegara diferentes localidades de La Ribera.

Ciudades como Alzira o Carcaixent quedaron inundadas, y pueblos enteros como Gavarda y Beneixida tuvieron que ser trasladados a terrenos más elevados tras sufrir los desbordamientos de los ríos Sellent y Júcar. Nueve personas murieron en la Pantanada, hubo miles de damnificados y pérdidas multimillonarias cuyas consecuencias legales y financieras se arrastraron durante décadas.

Para mantener vivo el recuerdo y concienciar a los jóvenes, el Ayuntamiento de Beneixida ha convocado un acto institucional este martes. La alcaldesa, Begoña Lluch, destaca la importancia de recordar los orígenes del municipio.

Además, el próximo domingo se celebrará la tradicional romería desde el pueblo nuevo hasta la antigua iglesia, hoy convertida en ermita y único edificio en pie de la tragedia.