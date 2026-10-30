Tres detenidos en Cullera pertenecientes a una red criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en Cullera al desarticular una red criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes. También se ha arrestado a 5 personas más en las provincias de Málaga y Girona.

En la operación se registraron seis domicilios y un local, donde los agentes intervinieron 2,5 toneladas de hachís y 600 kilos de cocaína.

La organización obtenía cocaína y hachís en Portugal para transportarla por carretera hacia Europa, principalmente a Francia, utilizando Valencia y Málaga como puntos de almacenamiento intermedio.

Los arrestados, de entre 24 y 58 años, afrontan cargos por narcotráfico, falsedad y tenencia ilícita de armas. Tres de ellos ya han ingresado en prisión provisional.