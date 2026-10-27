Alzira interviene 160 patinetes eléctricos en lo que va de año

La Policía Local de Alzira ha interpuesto 14 denuncias e intervenido otros tantos patinetes eléctricos durante una campaña de control de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) celebrada este fin de semana.

Con estas últimas sanciones, el municipio ya acumula más de 160 patinetes eléctricos intervenidos en lo que va de año. El concejal de Seguridad, Enrique Montalvá, ha recordado que los usuarios deben cumplir la normativa de la DGT, que exige la inscripción en el registro, la etiqueta identificativa, seguro obligatorio y el uso del casco.

El consistorio ha avanzado que los controles policiales continuarán para prevenir accidentes y garantizar la convivencia con los peatones.