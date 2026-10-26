L'Alcudia inicia hoy las obras de reconstrucción del alcantarillado y la red agua potable afectados por la DANA de 2024

El municipio de l’Alcúdia inicia hoy las obras de reconstrucción de su red de alcantarillado y la renovación de las conducciones de agua potable, gravemente dañadas por la dana de 2024. La intervención, financiada íntegramente por el Ministerio para la Transición Ecológica, cuenta con una inversión de 8,2 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de 24 meses.

Las actuaciones principales contemplan la sustitución de 6,7 kilómetros de colectores en el casco urbano y el polígono La Creu, la renovación de 3,9 kilómetros de tuberías de agua potable y la mejora de 803 conexiones domiciliarias. Cabe destacar que la catástrofe afectó al 48,5 % de la red municipal.

El alcalde, Andreu Salom, destacó que este proyecto representa «un paso fundamental en la recuperación» del pueblo, garantizando infraestructuras más seguras y resistentes ante futuros episodios climáticos.

Esta intervención supone la 1ª fase de un ambicioso plan global para la reconstrucción del ciclo integral del agua en l'Alcúdia, que contará con un presupuesto total aproximado de 30 millones de euros que se ejecutarán de manera secuencial en todas las zonas del pueblo.

El Ayuntamiento de l'Alcúdia informará de la evolución de los trabajos y de las posibles afecciones que puedan ocasionar a la ciudadanía.