El temporal deja 11 toneladas de cañas, troncos y plásticos en las playas de Cullera

Nueve toneladas de cañas y troncos, y 2 toneladas de plásticos, arrastrados por este último temporal han sido retirados en Cullera de las playas por parte de los servicios municipales.

La localidad costera ha recibido la visita del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, que ha vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad de distintos tramos de la costa valenciana frente al fuerte oleaje.

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha señalado que cuenta con la voluntad de la Generalitat para que las administraciones colaboren en poder reparar los elementos afectados por el temporal y que van a necesitar reponer de cara a la próxima campaña turística, como pasarelas, papeleras, cañerías, lavapiés, o pérgolas para personas con movilidad reducida.

Por su parte, Martínez Mus ha explicado que la Generalitat ha solicitado formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que “impulse y ejecute con carácter urgente las actuaciones necesarias para limpiar las playas afectadas”, incluida la retirada, el transporte y la gestión adecuada de los residuos y restos vegetales acumulados.