La Dana afecta a las playas de Cullera pero las obras de regeneración han sido eficaces para mitigar los daños

Las playas de Cullera han vuelto a sufrir el impacto de un nuevo temporal, aunque las infraestructuras de la zona sur han resistido con éxito.

Las recientes obras de regeneración integral ejecutadas en el litoral han demostrado su efectividad al proteger las propiedades de los vecinos y vecinas de las áreas del Marenyet y el Estany, conteniendo el avance de las olas y minimizando los daños estructurales habituales en estos episodios meteorológicos. Jordi Mayor.

Ante las consecuencias del fuerte oleaje, el servicio de playas del Ayuntamiento de Cullera ha trabajado intensamente en las labores de limpieza y recuperación de todos los servicios públicos dañados para restablecer la normalidad en la costa lo antes posible.

En Sueca, por el contrario, el primer temporal de mar fuerte tras las obras de regeneración ha dejado al descubierto un notable escalón de arena en sus playas, repitiendo una imagen ya vista el pasado verano.

Los técnicos han aclarado que la arena no se ha perdido definitivamente y que se prevé los sedimentos regresen progresivamente. Pese a ello, este episodio reaviva el debate sobre cómo lograr una configuración litoral estable.