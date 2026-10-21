En marcha las obras de modernización del IES Llopis Marí de Cullera

En Cullera, las esperadas obras del Pla Edificant en el IES Llopis Marí ya se han puesto en marcha. Este proyecto de modernización cuenta con una importante inversión de 2,3 millones de euros destinados a renovar y mejorar significativamente las infraestructuras educativas y deportivas del centro.

La actuación principal consistirá en la demolición del actual gimnasio para construir un nuevo pabellón de 742 m². Esta nueva instalación albergará una gran sala deportiva y un edificio anexo diseñado para ampliar las zonas de almacenamiento.

Asimismo, el proyecto contempla la renovación total de las pistas exteriores, habilitando dos espacios de juego, junto a la regularización del terreno y un nuevo pavimento.

También se realizarán mejoras en la pintura del centro, en la accesibilidad y adecuación de espacios, así como en la urbanización exterior.