La Generalitat adquiere los terrenos para ampliar el parking del Hospital de La Ribera

La Conselleria de Sanidad ha adquirido los más de 32.800 metros cuadrados de suelo necesarios para ampliar el aparcamiento del Hospital Universitario de La Ribera.

Así se ha concretado tras celebrar en el Ayuntamiento de Alzira el acto de levantamiento de las actas de ocupación y pago de los terrenos a los propietarios.

La gerente del departamento de Salud de La Ribera, Rosabel Ribes, ha destacado que la formalización de este trámite supone un paso decisivo para avanzar en el proyecto, ya que permite a la Conselleria disponer del suelo necesario para continuar con la ampliación del parking y del centro sanitario.

Una vez formalizado el derecho de ocupación de los terrenos, el siguiente paso será la licitación de la redacción del proyecto constructivo y de la dirección de obra. Esta fase permitirá definir las características técnicas de la ampliación y las infraestructuras asociadas.