40 localidades de La Ribera confinadas por la Generalitat para prevenir situaciones de peligro por la DANA

La Generalitat Valenciana ha decretado el confinamiento y la restricción de la movilidad en todos los municipios incluidos en la zona del litoral sur de València, entre los que se encuentran 28 municipios de la Ribera Alta, como Montroi, Alzira o l’Alcudia, y 12 localidades de La Ribera Baixa, como Cullera, o Sueca.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha advertido tras la última reunión del Cecopi que el hecho de que disminuyan los niveles de los avisos meteorológicos "no exime la situación de peligro". Así, ha que las personas que han recibido el último ES-Alert se queden en casa, porque la situación que dejan las lluvias de las últimas 12 horas "supone alto peligro".

La Generalitat podrá modificar o dejar sin efecto esta orden según la evolución de la emergencia.

A partir de las 14.00 horas y hasta las 23.59 horas de hoy, la alerta en nuestra comarca se rebajará a nivel amarillo.

Cabe recordar que la DANA ADAM y la alerta roja, que ha estado activa hasta las diez de la mañana de hoy, ha hecho que muchas localidades de la comarca hayan suspendido las clases.

Restricciones también en dependencias municipales como en Cullera, donde el alcalde, Jordi Mayor ha recordado a la población que con este decreto en vgor, deben quedarse en casa.

Los canales oficiales municipales continuarán actualizando la información a medida que se produzcan novedades sobre el estado de la alerta.

En cuanto a los registros de luvias destacan en las últimas 8 horas los 112 litros acumulado en Cullera, los 197 litros en las últimas 24 horas en La Barraca de Aguas Vivas, 144 en Favara, 140 en Alzira o los 122 de Carcaixent.

Respecto a la movilidad, se están viendo afectadas las líneas de cercanías de Gandía y Xátiva, C1 y C2, con los trenes sin circular durante la jornada de hoy.

En el término municipal de Alzira se han cortado algunos caminos, sobre todo en la zona de la Barraca y de Corbera, que se encuentra cerrados en estos momentos, como el Cami San Bernabé, Vilella, el camí de Corbera o el barranc de la Casella.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha pedido a la gente que, de desplazarse, lo haga por carreteras principales.

También se ha cortado la circulación en las carreteras CV-570 y CV-571 a la altura de Carcaixent. Y en l’Alcudia el Camí de la Muntanya, a l’altura de l’Ecoparc y en la rotonda del Corral de Baguena, así como en el Camí de Casa del Pi y el Camí del Plegament.

En Cullera han quedado cortadas por acumulación de agua: la CV-603 entre Cullera i Tavernes de la Valldigna, el ⁠Camí del Molí Cremat, el ⁠Camí del Ràfol y el ⁠Camí de la Coma.