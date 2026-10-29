El CLER lamenta que la reconstrucción todavía no ha llegado al barrio del Raval de Algemesí

La Ribera Alta y la Ribera Baixa conmemoran hoy el segundo aniversario de la trágica DANA de 2024, recordando a las 233 víctimas mortales de la catástrofe, de las cuales al menos 10 eran vecinos de nuestra comarca.

Diferentes ayuntamientos han guardado este mediodía minutos de silencio en memoria de las víctimas de la DANA, o en el caso de Alzira también por las víctimas de la DANA ADAM y el accidente de Urda.

De los fallecidos en la Dana, todavía hoy no se ha encontrado el cuerpo de un vecino de Montserrat, Francisco Ruiz, que logró salvar la vida de sus nietos, pero él fue arrastrado por el agua.

Reconstrucción

Dos años después, la reconstrucción avanza en un territorio marcado por el impacto económico que supuso la catástrofe y la exigencia de construir infraestructuras más seguras frente a futuras emergencias. Unas infraestructuras para las que la Comarca va a recibir del Gobierno central más de 1850 millones de euros.

Una de las localidades más afectadas como consecuencia del desbordamiento del río Magro fue Algemesi. Municipio que cuenta con más de 595 millones de euros para su reconstrucción.

Joan Nácher, del CLER, el Comitè Local d'Emergència i Reconstrucció d'Algemesí, ha lamentado que, pese al dinero que está recibiendo el Ayuntamiento, en el barrio de El Raval dos años después apenas se ha avanzado en la reconstrucción.

Según datos oficiales del Colegio de Registradores cerca de 850 naves industriales se vieron afectadas en la comarca, 243 inmuebles dañados en l’Alcudia, o 106 edificaciones en Carlet.

El 29 de octubre la comarca registró volúmenes de precipitación extraordinarios, pero el factor determinante fue la brutal crecida del río Magro, alimentada por las lluvias torrenciales de la cabecera y la cuenca media.

A su paso por el punto de control de Guadassuar, el caudal estimado del Magro alcanzó un pico histórico de 2.000 m³/s. Esa descomunal masa hídrica elevó el nivel del río más de 2,3 metros sobre su cauce ordinario, provocando inundaciones catastróficas en l'Alcúdia, Montserrat, Carlet, Algemesí o Guadassuar.

En Alginet, la alcaldesa Elia Ferrer, ha destacado en que queda mucho por reconstruir y recuerda que no va a ser fácil, porque las obras que se hagan tienen que hacerlo con el objetivo de estar más preparados contra este tipo de inclemencias.

Por su parte, la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, ha explicado como tanto su localidad como Algemesí o Albalat de La Ribera, han incorporado sistemas para alertar a la población y no quedar incomunicados ante episodios de emergencia. Sáez ha incidido también en que la población debe asumir las restricciones cuando se activan las alertas por seguridad.

La Dana ha dejado en muchos vecinos de la comarca el miedo cada vez que ahora se decreta la alerta roja. Lo ha manifestado María Dolores Quiñonero de Algemesí, que aquel 29 de octubre vio como su casa se inundaba dejando inutilizable el ascensor que necesitaba para su hijo discapacitado durante meses.

Pero las tragedias sacan también lo mejor de las personas y Quiñonero ha destacado la generosidad mostrada por las personas que les ayudaron en los días posteriores.

Repercusión en la agricultura

La DANA afectó duramente una de las principales actividades económicas de La Ribera, la agricultura. En este sentido, LA UNIÓ de Llauradors denuncia la falta de información y la incertidumbre que sufre el campo valenciano dos años después.

Y es que el secretario General de LA UNIÓ, Carles Peris, alerta de que cientos de agricultores y ganaderos siguen sin saber el estado de sus expedientes o cuándo se repararán sus parcelas afectadas.

Ante esta situación, la organización ha exigido por carta a la comisionada especial para la DANA, Zulima Pérez, medidas urgentes y una coordinación efectiva entre el Ministerio de Agricultura, Tragsa, el Fondo Español de Garantía Agraria, la CHJ y la Generalitat.

Actos conmemorativos

Este 29O, ha motivado diferentes actos conmemorativos en La Ribera. En Sueca, el Ayuntamiento celebra un acto de homenaje en el Centro Cultural Bernat i Baldoví a las 20:00 horas. La iniciativa busca reconocer la labor del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) y de los servicios de emergencia que gestionaron la catástrofe. El momento central será la entrega de las condecoraciones oficiales de la Generalitat Valenciana a los miembros de la Policía Local por su ejemplar actuación en aquellos días críticos.

En Algemesí , el Museu Valencià de la Festa celebra a las siete de la tarde un Memorial por el segundo aniversario de la riada y a las ocho y media el Comitè Local d'Emergència i Reconstrucció d'Algemesí, convoca a la población a reunirse en la plaza de la Mare de Déu dels Àngels d’Algemesí para recordar a las víctimas de la DANA, 4 personas murieron en este municipio.