El alcalde de Algemesí renuncia a ir en las listas del PP para el Congreso

El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, ha anunciado su renuncia a formar parte de la candidatura del PP al Congreso de los Diputados por Valencia, solo 24 horas después de hacerse pública su inclusión.

Sanchis había aceptado inicialmente la propuesta por responsabilidad y como reconocimiento a la gestión municipal de la catástrofe provocada por la DANA. Sin embargo, tras reflexionar sobre la compatibilidad de ambos cargos, ha decidido dar marcha atrás. En su decisión también ha influido su reciente declaración judicial como testigo en la causa de la DANA. Sanchis ha declarado sus redes sociales que no era su momento para ser diputado y alcalde al mismo tiempo.

Sanchis ha pedido disculpas a quienes se sientan decepcionados y ha asegurado que su objetivo es centrarse al cien por cien en Algemesí.

La que sí aparece en el puesto número 11 de la lista del PP al Congreso de los Diputados es la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana.