LLombai podrá cubrir su pista deportiva con el Pla Obert

La Diputación de Valencia ha aprobado una inversión de 1,6 millones de euros destinada a nueve proyectos de la Ribera, en el marco del programa inversor Pla Obert.

Entre las obras principales destaca la cobertura de la pista deportiva San Antonio en Llombai, con un presupuesto de 657.000 euros. El alcalde, Ramón Gómez, ha insistido en que adecuar esta pista era una reivindicación histórica del club de patinaje local.

El objetivo es sacar a licitación la obras estos días y que puedan arrancar antes de que acabe el año.

Por otro lado, en Favara, se podrá ampliar el gimnasio municipal con una dotación de 355.00 euros y, en Senyera, se construirá una sala social municipal por valor de 133 mil euros. Asimismo, Catadau destinará 361.000 euros a remodelar el parque juvenil El Regaixo. El plan también financia infraestructuras sociales, básculas de pesaje e instalaciones solares fotovoltaicas en municipios como, Sellent, Massalavés, Riola y Albalat de la Ribera.