El Sareb cederá a Casa 47 una finca en la zona de Tulell de Alzira para alquiler asequible

En Alzira, la Sareb cederá a la empresa pública Casa 47, dependiente del Ministerio de Vivienda, un bloque de 78 pisos para destinarlos a alquiler asequible.

La finca, una torre de trece alturas construida en 2012 en el sector Tulell, permanecía vacía, sin uso y con los bajos tapiados tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y un intento fallido de venta en 2021.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, se ha mostrado muy satisfecho por la noticia, puesto que era algo que habían reclamado desde hace tiempo, y espera que se priorice a la gente joven y mayores.

La Sareb asumirá las reformas necesarias para traspasar las viviendas a Casa 47 totalmente finalizadas y listas para ser habitadas, aunque no se ha dado a conocer cuándo podrán sacarse al mercado.