Urbanismo

El Sareb cederá a Casa 47 una finca en la zona de Tulell de Alzira para alquiler asequible

En total 78 viviendas que tras su finalización pasarán a la empresa pública para favorecer a jóvenes, familias monoparentales y mayores

Virginia Delgado

La Ribera |

Finca de la Sareb que va a ser cedida a Casa 47

En Alzira, la Sareb cederá a la empresa pública Casa 47, dependiente del Ministerio de Vivienda, un bloque de 78 pisos para destinarlos a alquiler asequible.

La finca, una torre de trece alturas construida en 2012 en el sector Tulell, permanecía vacía, sin uso y con los bajos tapiados tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y un intento fallido de venta en 2021.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, se ha mostrado muy satisfecho por la noticia, puesto que era algo que habían reclamado desde hace tiempo, y espera que se priorice a la gente joven y mayores.

La Sareb asumirá las reformas necesarias para traspasar las viviendas a Casa 47 totalmente finalizadas y listas para ser habitadas, aunque no se ha dado a conocer cuándo podrán sacarse al mercado.

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