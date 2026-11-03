Detenido en Benifaió por vender droga al menudeo

Un punto de punto de venta de droga al menudeo ha sido desarticulado en Benifaió.

La investigación comenzó en febrero a raíz de una denuncia anónima recibida en el portal de colaboración ciudadana de la Guardia Civil que alertaba sobre la venta de cocaína y heroína en una vivienda del municipio.

Los agentes del Puesto Principal de Almussafes comprobaron el constante trasiego de compradores en el inmueble. El sospechoso, un hombre español de 50 años, también distribuía las sustancias en distintas zonas de Benifaió y Almussafes desplazándose en patinete eléctrico o en su vehículo particular para eludir la vigilancia policial.

Finalmente, el detenido fue interceptado con varias dosis y tras registrar su casa se incautaron 7,70 gramos de cocaína listos para su comercialización.