Sanidad

Alzira reclama una base operativa del SAMU en la ciudad

El pleno ha aprobado por unanimidad la propuesta del equipo de gobierno que se trasladará a la Generalitat Valenciana

Virginia Delgado

La Ribera |

SAMU

El Ayuntamiento de Alzira ha aprobado por unanimidad una moción del equipo de gobierno en la que se reclama a la Generalitat Valenciana el regreso de una base operativa del SAMU a la ciudad.

Este servicio fue trasladado a l'Alcúdia en 1999 con la apertura del Hospital de la Ribera.

El concejal de Seguridad, Enrique Montalvá, ha justificado la petición por el crecimiento de Alzira como cabecera de comarca. En este sentido ha advertido de que, si el recurso de l'Alcúdia está ocupado, las emergencias dependen de bases más lejanas como Sueca o Gandía. La propuesta busca mejorar la cobertura comarcal sin desatender a los municipios vecinos.

La moción insta a Sanidad a estudiar la instalación de esta unidad y a realizar un análisis técnico sobre los tiempos de respuesta actuales.

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