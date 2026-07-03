Encuentran una necrópolis histórica durante unas obras en Carlet

Las obras de la Ronda Oeste de Carlet han sacado a la luz una necrópolis andalusí de gran relevancia histórica. Hasta el momento se han localizado unos veinte esqueletos en la zona afectada, de los cuales dos ya han sido desenterrados.

La alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, ha visitado el yacimiento junto a María José Martínez, directora general de Infraestructuras de Transporte, y Salvador Tapia, cronista oficial de la ciudad.

La actuación cumple la normativa de patrimonio cultural valenciano, garantizando la total protección, estudio y documentación de los restos hallados.

Sáez ha indicado que este descubrimiento, de gran importancia para la historia local, no va a interferir con el desarrollo de las obras de la reivindicada variante que sacará el tráfico de la CV.50 del casco urbano.