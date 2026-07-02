Transporte

Cullera estudia asumir el transporte como servicio público municipal

La Generalitat ya no asume el servicio de autobús, lo que provoca un incremento en las tarifas desde este mes de julio

Virginia Delgado

La Ribera |

Cullera estudia asumir el transporte como servicio público municipal
Cullera estudia asumir el transporte como servicio público municipal | Onda Cero

El Ayuntamiento de Cullera ha denunciado que la desvinculación de la Generalitat Valenciana del servicio de autobús urbano ha provocado un incremento de tarifas a partir desde este mes de julio, al eliminarse las bonificaciones.

El consistorio lamenta que esto afecta a más de 600.000 usuarios anuales, quienes pagarán hasta 250 euros más al año.

La medida supone una subida del 67 % en el bono de 20 viajes, que pasa de 14,40 a 24 euros, además de desaparecer la gratuidad para menores de entre 6 y 14 años y afectados por la DANA.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ya trabaja para asumir el transporte como servicio público municipal y estudia ayudas con el Ministerio para volver a bonificar los billetes.

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