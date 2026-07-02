Seguridad

Un policía local vigilará la piscina de Castelló

Diversos conflictos y situaciones de tensión en los último días han llevado al alcalde a tomar esta medida

Virginia Delgado

La Ribera |

Piscina municipal de Castelló

El Ayuntamiento de Castelló ha decidido destinar de forma fija un agente de la Policía Local a las instalaciones de la piscina del Polideportivo Municipal "Antoni Escuriet".

Esta contundente medida, anunciada por el alcalde, Òscar Noguera, se ha tomado tras los diversos conflictos y situaciones de tensión registrados durante los últimos días.

El primer edil ha indicado que otros años se contaba con la figura de un guarda jurado, pero en esta última licitación se prescindió de esta persona. Por ello, y ante las quejas recibidas, se ha optado por la presencia de un policía que disuada a los usuarios de incumplir las normas.

El objetivo prioritario del consistorio es preservar el orden público y garantizar un ambiente totalmente seguro, tranquilo y respetuoso para todos los usuarios de la piscina este verano.

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