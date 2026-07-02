Un policía local vigilará la piscina de Castelló

El Ayuntamiento de Castelló ha decidido destinar de forma fija un agente de la Policía Local a las instalaciones de la piscina del Polideportivo Municipal "Antoni Escuriet".

Esta contundente medida, anunciada por el alcalde, Òscar Noguera, se ha tomado tras los diversos conflictos y situaciones de tensión registrados durante los últimos días.

El primer edil ha indicado que otros años se contaba con la figura de un guarda jurado, pero en esta última licitación se prescindió de esta persona. Por ello, y ante las quejas recibidas, se ha optado por la presencia de un policía que disuada a los usuarios de incumplir las normas.

El objetivo prioritario del consistorio es preservar el orden público y garantizar un ambiente totalmente seguro, tranquilo y respetuoso para todos los usuarios de la piscina este verano.