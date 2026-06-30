IEA se desplaza hasta Venezuela donde ya ha localizado diferentes cadáveres

La ONG Intervención, Ayuda y Emergencia (IAE), con sede en Algemesí, ha completado su primera jornada operativa tras el grave terremoto de Venezuela. 11 voluntarios y tres perros de rescate con capacidad de intervención autónoma se han desplazado hasta Caracas para apoyar las operaciones internacionales de búsqueda y rescate.

Allí han inspeccionado una decena de áreas complejas que no habían sido revisadas bajo los estándares INSARAG en los sectores asignados por el mando internacional.

Pese a desplegar guías caninos y sistemas electrónicos avanzados, de momento no se han hallado supervivientes. Así lo ha indicado Moisés Belloch, presidente de Intervención, Ayuda y Emergencia.

Entre los voluntarios se encuentra, Pedro Rodilla, vecino de l'Alcudia y bombero del parque de Alzira que en sus 40 años de trayectoria ha intervenido ya en 12 catástrofes internacionales.

En Sueca y, ante la difícil y extrema situación que atraviesa el pueblo venezolano, las concejalías de Acción Social y Cooperación Social han puesto en marcha una campaña solidaria de recogida de material de primera necesidad, con la colaboración de la Federación de Asociaciones de Venezolanos de España.

Los interesados en hacer donaciones podrán hacerlo de lunes a viernes en la Plaza del Ayuntamiento de Sueca.