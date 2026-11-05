Almussafes cederá suelo para la creación de 100 pisos con alquileres a 500 euros

El Ayuntamiento de Almussafes planea la construcción de un centenar de viviendas de alquiler asequible mediante edificación modular e industrializada.

El alcalde, Toni González, ha anunciado que el consistorio cederá suelo público en el entorno del Espai Jove para este proyecto, cuyo alquiler mensual no pasara de los 500 euros.

La iniciativa, que priorizará a empresas locales del sector, busca dar respuesta a jóvenes, mayores y familias monoparentales. Los inmuebles no se asignarán de forma indefinida, sino mediante contratos temporales y rotativos para favorecer el acceso.

Actualmente se está adjudicando el estudio de viabilidad, previsto para mediados de enero, momento en el que se redactará el pliego para la adjudicación de la obra y posterior gestión privada.

Por otro lado, junto a la escuela de adultos, el consistorio también ha cedido unos terrenos municipales a la Generalitat para la construcción de 20 viviendas