El CEIP Cervantes de Sueca abre sus puertas un año después tras restaurar su cubierta

El CEIP Cervantes de Sueca ha abierto este martes de nuevos sus puertas ,13 meses después de decretarse su cierre de emergencia ante el peligro que entrañaba el estado de la cubierta de este edificio con un siglo de historia.

Las fuertes lluvias que se registraron a finales de septiembre de 2025 precipitaron esta situación. Los informes técnicos concluyeron la urgencia de unas obras de rehabilitación para cambiar toda la cubierta y eliminar la presencia de humedad y entradas de agua en el edificio ya que, de no ejecutarse, las condiciones de seguridad del resto de elementos constructivos podrían haberse visto alteradas gradualmente.

El concejal de educación de Sueca, Xavi Fos, habla de la necesidad de mantener la dignidad del centro educativo.

Ante la necesidad de una solución provisional de urgencia, desde el Ayuntamiento se reubicó a alumnos y profesores en dependencias municipales. El alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha indicado que se trató de una situación complicada y ha incidido en que la presión de la comunidad educativa y del consistorio han sido clave para que la Generalitat invirtiese 1,2 millones de euros para sustituir la cubierta del edificio.