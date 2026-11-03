La DOP Kaki Ribera del Xúquer mantendrá su presencia en Europa pese a una merma de producción del 30%

La producción de kaki se verá mermada esta campaña un 30% como consecuencia de los diferentes episodios climáticos que han afectado a este cultivo en los últimos meses.

Esta campaña, se espera recolectar entre 240 y 230 millones de kilos, cuando en condiciones normales la cifra rondaría los 350 millones.

El presidente de la Denominación de Origen Protegida Kaki Ribera del Xúquer, Cirilo Arnandis, espera que los precios sean dignos para que los agricultores sigan apostando por este cultivo y ha dejado claro que, pese a que la campaña será más corta, ningún mercado europeo va a quedar desabastecido, aunque con menor cantidad. Además, se mantiene el compromiso de exportar a Brasil y Canadá. En total, la DO y su Kaki Persimon tendrá presencia en más de 40 países.

Esta merma de producción también afectará a los puestos de trabajo que genera la actividad en recolectores y almacenes agrícolas.

Por su parte, el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, ha incidido en la aportación que realiza la Generalitat para la cobertura del seguro agrícola, precisamente para paliar las pérdidas ante los estragos de los temporales.

En La Ribera se cultiva el 93% de la producción nacional de kaki.