Montserrat supera los 11.000 habitantes por primera vez

Montserrat ha superado por primera vez en su historia los 11.000 habitantes, siendo el municipio que más ha crecido en los últimos años en La Ribera.

Desde la pandemia, cada año, el censo en la localidad ha ido creciendo en 800 personas. Y es que, son cada vez más, aquellos que buscan una vivienda, a un precio más asequible cerca de Valencia, y Montserrat se ha postulado como una de las mejores alternativas.

Así lo ha explicado el alcalde, Sergio Vilar, quien alerta de que los servicios en la localidad no pueden ir al mismo ritmo que el crecimiento de la población, por ello están trabajando para, entre otros, poder ampliar el centro de salud o conseguir un nuevo colegio.

Vilar ha destacado que 5300 personas son las que viven en el casco urbano, y la cifra en urbanizaciones, colonias y diseminados. ha alcanzado las 6000.