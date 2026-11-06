Alzira celebra este domingo su tradicional Maratón de Donación de Sangre

Alzira celebra este domingo la décimo segunda edición de su tradicional Maratón de Donación de Sangre, una jornada solidaria clave para mantener las reservas sanitarias de la Comunitat Valenciana. Desde 2016 que se organiza esta actividad se han conseguido 4212 donaciones.

La concejal de Salud Pública, Lara Ferrer, ha destacado la solidaridad de Alzira con esta causa y lo efectiva que puede ser para salvar vidas en casos como el reciente accidente de tren en Urda.

El evento, organizado por el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana junto con entidades locales como la Gallera Jove y la Universdad Católica de Valencia, se desarrollará en las instalaciones del Círculo Alcireño (La Gallera), de nueve y media de la mañana dos de la tarde.

Para poder donar los requisitos básicos son: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y no acudir en ayunas.