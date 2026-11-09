La tasa de la basura subirá una media de 18 euros por vivienda en 2027

Los vecinos de La Ribera pagarán en 2027 una media de 117,13 euros por vivienda de la tasa de residuos que gestiona el Consorci de Residus Ribera i Valldigna, manteniéndose como la más económica de la provincia de Valencia. Así se ha aprobado por unanimidad en la última junta del ente comarcal.

Pese a ello, la cuantía se incrementa, de media 18 euros respecto a este 2026 por el encarecimiento energético, el aumento de toneladas tratadas y la inversión en el nuevo Centro de Tratamiento de Voluminosos.

Desde el Consorcio, su presidente, Vicent Estruch, recuerda que quien más recicla menos paga. Algo que se ha visto claramente en los cinco municipios que tienen implantado un sistema de recogida puerta a puerta: Alcàntera del Xúquer, Benimodo, Càrcer, L’Énova y Senyera, que han reducido su recibo un 30% en dos años.

Cabe señalar que la planta de Guadassuar ha logrado reducir los residuos enviados al vertedero a solo un 38%, por debajo del límite legal.

El Consorcio también ha modificado para el próximo año la ordenanza para controlar y cobrar el coste real del tratamiento de residuos a las empresas que utilicen los ecoparques