Emergencias advierte de la llegada de un nuevo episodio de fuertes vientos y recomienda extremar las precauciones

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), ha advertido de la llegada de un nuevo episodio de fuertes vientos entre la noche de este miércoles 11 de noviembre y la jornada del jueves 12 de noviembre.

En este sentido, el Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido una alerta nivel amarillo por vientos en el interior de las tres provincias y el litoral norte de Alicante, con rachas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Además, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a partir de las 00.00 horas del jueves 12 de noviembre, el aviso por vientos pasará a nivel naranja en el interior de la provincia de Valencia y en el interior sur de la provincia de Castellón, con rachas de hasta 100 km/h.

Ante esta situación, el secretario autonómico de Emergencias e Interior, Fernando Lasheras, ha pedido a la población que evite desplazamientos innecesarios, especialmente en zonas expuestas o durante los momentos de mayor intensidad del viento.

Asimismo, ha recomendado alejarse de elementos susceptibles de desprenderse o ser proyectados, como ramas, estructuras ligeras o mobiliario urbano, y extremar la precaución en exteriores reduciendo la exposición al viento. Por último, ha insistido en seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y los servicios de emergencia.

Lasheras solicita la "máxima precaución" ante este episodio y se recuerda la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población, que pueden consultarse en la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es; en la red X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos.