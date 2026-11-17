El Gobierno ha reconocido este martes como víctima del terrorismo a Guillem Agulló, el joven antifascista valenciano asesinado a los 18 años por un grupo neonazi en Montanejos (Castellón) en abril de 1993.

Hace unos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a estudiar la fórmula para atender la solicitud de la familia, con la que se reunió, y que lleva más de tres décadas de lucha por una reparación institucional.

"A nivel emocional es importante, pero hay un mensaje que siempre hemos querido dejar claro, que es una cuestión social de señalar directamente a grupos de extrema derecha, es un paso adelante en la lucha contra el fascismo", ha relatado a Onda Cero Betlem Agulló, hermana de Guillem.

"No sabíamos si saldría adelante o no", ha admitido la hermana de Guillem Agulló, al tiempo que ha reconocido que en la calle sí se había hecho justicia: "Su memoria se ha reivindicado en libros, películas, plazas y premios, pero faltaba la reparación institucional".

Guillem Agulló fue asesinado el 11 de abril de 1993 en Montanejos, cuando disfrutaba de las vacaciones de Pascua con sus amigos. El joven, conocido por su compromiso antifascista y su defensa de la igualdad y la lucha contra el racismo, fue atacado por integrantes de un grupo neonazi.

La sentencia condenó por homicidio al autor material de la puñalada --había cinco acusados pero solo uno resultó finalmente condenado a 14 años de cárcel de los que cumplió cuatro--, pero no reconoció el móvil político del crimen, "pese a que este había sido sostenido durante la instrucción judicial y por la Fiscalía".

En una carta dirigida al presidente del Gobierno y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que dio a conocer la familia hace unas semanas en un acto en Madrid, reclamaba que el Estado reconociera a Guillem "como víctima del terrorismo, al igual que ha sucedido con otras víctimas de la violencia de extrema derecha".

La petición estaba respaldada "por más de 200 personalidades y entidades" de la cultura, juristas, representantes políticos y asociaciones de víctimas del terrorismo. Entre los apoyos figuran el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), la Fundación Fernando Buesa y numerosas personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos y la memoria democrática.