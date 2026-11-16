El Consell aprueba una ayuda de 1000 euros para trabajadores autónomos afectados por la DANA Adam

El Pleno del Consell ha aprobado el decreto para la concesión directa de ayudas por un importe de tres millones de euros, destinadas a personas trabajadoras autónomas cuya actividad económica se vio afectada por la dana Adam del pasado mes de octubre.

El portavoz del Consell Miguel Barrachina ha avanzado que se trata de una ayuda de mil euros por persona beneficiaria sin empleados a su cargo, que hayan visto perjudicada su actividad económica o su negocio como consecuencia de la dana.

Los beneficiarios se comprometen a mantener o reanudar el alta durante un periodo mínimo acumulado de tres meses, y hasta el próximo 31 de octubre de 2027 puesto que en caso contrario, se tendrá que devolver la ayuda. Además, estas subvenciones son compatibles con otras ayudas estatales y con otras indemnizaciones de las entidades aseguradoras, incluido el Consorcio de Compensación de seguros.

Las solicitudes se podrán presentar de forma telemática entre el 23 de noviembre de 2026 y el 1 de febrero de 2027. La presentación se llevará a cabo en la sede electrónica a través de la página web de Labora, donde estará disponible la información y la documentación que se necesita para tramitar la ayuda económica.