El Ayuntamiento de València ha adjudicado la compra de un radar de velocidad que la Policía Local colocará en un coche camuflado. Según ha sabido Onda Cero, el contrato ha sido adjudicado por importe de 95.590 euros a la empresa madrileña especializada en seguridad ciudadana Tradesegur, que fue la única que se presentó a este proceso de licitación abierto por el consistorio.

Este tipo de radar se conoce técnicamente como “cinemómetro embarcado multicarril” y el vehículo donde se instale -que no llevará ningún distintivo de la Policía Local- podrá fotografiar mientras circula a los conductores que superen los límites de velocidad establecido en las diferentes calles y avenidas de la ciudad. En principio, la intención del gobierno local es que el coche transite por las vías de varios carriles, que son las que mayor siniestralidad registran por excesos de velocidad, como son las rondas o las grandes vías. Este tipo de accidentes son, además, los que suelen tener consecuencias más graves. Además, se estudia su uso en las vías que conectan el casco urbano de València con las pedanías, donde se ha detectado que también frecuentemente se rebasan los límites.

El Ayuntamiento tiene pensado realizar una campaña informativa para dar a conocer a la ciudadanía este nuevo radar antes de ponerlo en marcha en las próximas semanas. El equipo es el primero de estas características del que se dota al cuerpo municipal de policía.

La compra de este radar se enmarca en el Plan de Seguridad Vial 2026-2030, puesto en marcha hace unos meses por el gobierno local para tratar de reducir el número de accidentes y víctimas provocadas por los accidentes de tráfico en la ciudad. Concretamente, su objetivo es reducir la siniestralidad a la mitad en estos cuatro años.