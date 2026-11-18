La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a cinco años de prisión y a 14 de inhabilitación especial para empleo o cargo público al expresidente de la Diputación Provincial de Valencia con el PP Alfonso Rus por el conocido como 'caso zombies' en las empresas del sector público Imelsa y Ciegsa, por contrataciones irregulares de personal.

El alto tribunal confirma esta condena por los delitos continuados de malversación, prevaricación y falsedad, al igual que la ratifica en los mismos términos para el exgerente de Imelsa y autodenominado en su día 'yonki del dinero', Marcos Benavent, y para el ex consejero delegado de Ciegsa, Máximo Caturla, según ha informado el Supremo.

El TS confirma en lo esencial la sentencia dictada el 13 de noviembre de 2023 por la Audiencia de Valencia en esta causa, que condenó a 19 acusados y absolvió a otros seis.

Nueve de los condenados recurrieron el fallo al Supremo, que ahora desestima íntegramente siete de los recursos, incluidos los de Rus y Benavent. Únicamente se estima totalmente el recurso de una trabajadora en el Gabinete de Prensa de la Conselleria y en Ciegsa, cuya contratación no se considera irregular, y a quien se absuelve, lo que supone una reducción de la responsabilidad civil en favor de la empresa pública.

De este modo, reduce la condena a todos los obligados al pago de responsabilidades civiles en favor de Ciegsa en la cantidad de 65,438,13 euros.

La sentencia cuenta con el voto particular de uno de los cinco magistrados que la firman, que considera que respecto de Benavent y de la exdirectora de Recursos Humanos de Imelsa María Gracia Escrihuela debió dictarse sentencia absolutoria.