El Gobierno licita las obras de conexión del barranco de La Saleta con el Nuevo Cauce

El gobierno central, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, ha licitado las obras de la actuación más importante prevista para evitar nuevas inundaciones como las de octubre de 2024 en València y su área metropolitana: la conexión del barranco de La Saleta con el nuevo cauce del Turia. Se trata de una obra valorada en 132 millones de euros pendiente desde hace décadas y que hubiera podido reducir considerablemente los efectos de la catastrófica riada.

El proyecto pretende reducir el riesgo de inundación en Aldaia, Alaquàs, Xirivella, Quart de Poblet y las pedanías valencianas de la Torre, Castellar y Forn d’Alcedo. Para ello se canalizará el barranco de La Saleta entre la autovía A-3 y la CV-33 mediante la construcción de una conducción cerrada bajo los cascos urbanos de Aldaia y Alaquàs. Además, se creará una vía verde desde Alaquàs y Xirivella que conectará el barranco con las proximidades del Nuevo Cauce.

El Ayuntamiento de València no ve con buenos ojos esta actuación si no va acompañada de otras para aumentar la capacidad del Nuevo Cauce. Según ha dicho en varias ocasiones la alcaldesa, Mª José Catalá, en caso de no hacerse esas otras obras complementarias, se pondría en riesgo a València en caso de una riada como la de 2024. Por su parte, los municipios de l’Horta Sud rechazan estas objeciones y piden que la obra se ejecute cuanto antes.

El Ministerio calcula que, si se cumplen los plazos previstos, los primeros trabajos sobre el terreno podrían comenzar antes de que finalice este mismo año. A esta actuación se sumará más adelante una segunda destinada a ejecutar la conexión con el nuevo cauce del Turia bajo la V-30, valorada en 14 millones de euros y que se licitará próximamente.