La finalización de las obras de urbanización del PAI de Moncayo prevé la construcción de 200 viviendas

Las obras de urbanización del PAI de Moncayo están casi finalizadas y a punto de empezar su fase de construcción para la que el ayuntamiento ha concedido cerca de 200 licencias de viviendas en la calle San Vicente.

El concejal de urbanismo y alcalde en funciones, Juan Giner, explica el proyecto que elimina la popularmente conocida como “acera de la muerte”.

Juan Giner ha destacado que el Ayuntamiento ya ha concedido las primeras licencias de obra para uso residencial solicitadas para tres parcelas del ámbito. En conjunto, estas tres parcelas suman 164 viviendas en sendas promociones de 82, 54 y 28 viviendas, lo que acerca la construcción de las primeras viviendas del PAI.

El PAI de Moncayo, según apunta Giner, es una actuación de regeneración urbana que sustituye antiguas naves y edificaciones degradadas, junto a la playa de vías, por nuevos viales, zonas verdes y viviendas en la confluencia entre la calle de Sant Vicent y la calle de la Pianista Iturbi.

La reparcelación fue aprobada por la Junta de Gobierno Local el 18 de octubre de 2024 y las obras de urbanización, iniciadas en septiembre de 2025, finalizan ahora para dar paso a la fase de construcción.

Más de 4.300 m² de zonas verdes y viario de prioridad peatonal

Sobre una superficie de 8.564 m² y una edificabilidad de 21.798 m² de techo, el proyecto prevé cerca de 200 viviendas, con una inversión en urbanización de 1.582.064 euros. La actuación destina 4.951,01 m² a suelo de uso público, de los que 1.088,46 m² son zonas verdes y espacios libres y 3.208,77 m² red viaria de prioridad peatonal.

La nueva urbanización incorpora equipamientos de uso cotidiano, como cinco áreas de juegos infantiles, seis aparatos biosaludables, doce bancos, 47 aparcabicis y una fuente, además de arbolado y espacios peatonales que mejoran la calidad del entorno.

La intervención ha permitido, además, eliminar la denominada ‘acera de la muerte’ de la calle de Sant Vicent, a la altura de los números 233 y 235, un punto peligroso por la estrechez del paso peatonal y una reivindicación vecinal histórica. El derribo de las viviendas que estrechaban la acera permitió ensancharla hasta unos cuatro metros.

El PAI de Moncayo se enmarca en el Plan + Vivienda del Ayuntamiento de València, cuyas principales líneas de actuación son la activación de programas de actuación integrada (PAI) para movilizar suelo, 18 de forma simultánea, la agilización de las licencias urbanísticas para acelerar la construcción de nuevas viviendas y el impulso de nuevas fórmulas para ampliar la oferta de vivienda protegida y asequible.

Este PAI reúne dos de esos ejes, como son la movilización de suelo a través de un programa de actuación integrada y la tramitación ágil de las primeras licencias, e incorpora, además, la resolución de un problema histórico para el vecindario