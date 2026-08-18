Aemet sube a naranja el aviso en el interior y litoral sur de València por máximas de 40 grados

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a naranja, con peligro importante, el aviso para este martes en el interior y litoral sur de la provincia de València por temperaturas que, a partir de las 13:00 horas, podrían llegar a 40 grados en zonas del interior.

Además, ha establecido el aviso amarillo, con peligro bajo, en la provincia de Alicante y el interior de la provincia de València por temperaturas de hasta 38 grados a partir de las 12:00 horas.

En el caso de València se podrían alcanzar localmente en la comarca del Rincón de Ademuz.

Estas temperaturas se producen antes de la llegada de dos jornadas "muy adversas", según apunta Aemet, de calor entre el miércoles y el jueves con la llegada de viento de poniente persistente, que dejará valores de hasta 43 grados.