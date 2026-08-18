Los trabajadores de prevención de incendios vuelven a protestar ante el Palau

Los trabajadores del Servicio de Prevención de Incendios Forestales han vuelto a concentrarse este martes frente al Palau de la Generalitat para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. A la convocatoria de STAS Intersindical se han sumado UGT y Comisiones Obreras, que denuncian que las deficiencias que afectan al servicio se arrastran desde hace años sin que se haya dado una respuesta suficiente a sus reivindicaciones.

Entre las principales carencias, los sindicatos señalan problemas que afectan a las condiciones más básicas de los trabajadores. Aseguran que los observatorios forestales no disponen de agua potable y alertan de las elevadas temperaturas que soportan quienes trabajan en las torres de vigilancia. Durante los episodios de calor más intenso, explican, en el interior de estas instalaciones se pueden alcanzar los 40 grados sin contar con sistemas de refrigeración adecuados.

La protesta de este martes da continuidad a las movilizaciones que los trabajadores han llevado a cabo para reclamar soluciones. Desde la última concentración, la Conselleria ha planteado algunos cambios en el funcionamiento del servicio que, según los sindicatos, siguen sin responder a sus principales demandas. Toni Bernat, portavoz de Intersindical en VAERSA, explica la valoración de los trabajadores sobre las medidas propuestas por la administración.

Los trabajadores reivindican también el papel que desempeña el servicio de prevención sobre el terreno, tanto en las labores de vigilancia como durante las emergencias. Una función que cobra especial importancia en los meses de verano, cuando las altas temperaturas y el riesgo de incendios forestales incrementan la presión sobre el dispositivo. David Manzano, trabajador del servicio de prevención de incendios en la zona de Segorbe-Vall d’Uixó, participó en las labores desarrolladas durante el reciente incendio de la Vall d’Uixó y relata su experiencia durante el operativo.

Los sindicatos reclaman que las mejoras no se limiten a medidas puntuales y piden soluciones que garanticen unas condiciones laborales adecuadas durante todo el año. Además de mejorar las instalaciones y los medios disponibles, insisten en que reforzar las condiciones de quienes trabajan en prevención resulta fundamental para mantener un servicio que constituye una de las primeras líneas de vigilancia y actuación frente al riesgo de incendios forestales en la Comunitat Valenciana.