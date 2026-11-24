A cuatro días de las elecciones del próximo 29 de noviembre, Amnistía Internacional ha situado la protección de los derechos humanos en el centro del debate electoral. La organización alerta de los posibles retrocesos que, a su juicio, recogen algunos de los programas electorales analizados, especialmente los del Partido Popular y Vox, y advierte de las consecuencias que determinadas propuestas políticas podrían tener sobre los derechos y las libertades de distintos colectivos.

El análisis de la organización identifica hasta 57 posibles retrocesos en materia de derechos humanos en los programas electorales examinados. Una advertencia que cobra especial relevancia en la Comunitat Valenciana, donde Amnistía Internacional encuentra ejemplos concretos en las políticas impulsadas por el Partido Popular con el apoyo parlamentario de Vox.

La organización pone el foco en varias iniciativas que afectan directamente al acceso a derechos sociales y a la protección de colectivos vulnerables. Entre ellas, la denominada prioridad nacional para acceder a vivienda pública y ayudas sociales, una medida que ha sido recurrida por el Gobierno central y que ha abierto un debate sobre los criterios de acceso a las prestaciones públicas y el principio de igualdad.

Otro de los asuntos que preocupa a Amnistía Internacional es la iniciativa para promover el retorno de menores migrantes. La organización también señala la reforma de la ley trans valenciana, una modificación que afecta al marco normativo de reconocimiento y protección de los derechos de las personas trans en la Comunitat Valenciana.

A estas cuestiones se suman los planteamientos de Vox sobre las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia machista. En concreto, Amnistía Internacional advierte de los recortes que la formación plantea en las partidas presupuestarias destinadas a combatir la violencia de género, un ámbito en el que las organizaciones de defensa de los derechos humanos reclaman medidas de prevención, protección y atención a las víctimas.

La preocupación por la normalización de determinados discursos

Más allá de las iniciativas legislativas y presupuestarias, Amnistía Internacional alerta también del impacto que pueden tener determinados discursos políticos sobre la percepción social de los derechos humanos.

El presidente de Amnistía Internacional en la Comunitat Valenciana, Ignacio Gay, advierte del riesgo de normalizar mensajes que cuestionan los derechos de determinados colectivos. Una preocupación que trasciende el contenido concreto de los programas electorales y que apunta también al papel que desempeña el discurso político en la construcción de consensos sociales.

La organización considera que los derechos humanos deben mantenerse como un elemento central de la acción política, independientemente del contexto electoral, y alerta de que las propuestas que afectan a la igualdad, la diversidad, la protección de las personas migrantes o la lucha contra la violencia de género deben analizarse desde el respeto a los derechos fundamentales.

La advertencia de Amnistía Internacional llega en la recta final de la campaña electoral del 29N, en un momento en el que las propuestas de los partidos sobre inmigración, vivienda, igualdad y políticas sociales forman parte del debate político.

A cuatro días de las urnas, el mensaje de la organización es claro: la protección de los derechos humanos debe ser también un criterio para evaluar las propuestas políticas y los compromisos de los partidos de cara a la próxima legislatura.