Este mes de noviembre se ha cumplido dos años desde que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) formalizó el contrato para redactar el proyecto de renaturalización del Nuevo Cauce del Turia. La actuación busca que el Turia sea un río vivo a lo largo de los 12 kilómetros de longitud que tiene esta infraestructura construida para evitar inundaciones en la ciudad de València.

Desde el organismo de cuenca han explicado a Onda Cero que la redacción del proyecto se encuentra en una fase “muy avanzada”. Actualmente quedan por concretar algunos aspectos técnicos y ultimar determinados detalles antes de dar por concluida esta fase.

La previsión es que el documento esté listo antes de que finalice este mismo año. No obstante, posteriormente deberá someterse al correspondiente proceso de supervisión técnica y continuar con los trámites administrativos previstos.

Modificaciones tras la dana

La CHJ no ha renunciado a ejecutar este proyecto, aunque la riada de octubre de 2024 ha obligado a reformularlo y prorrogar el plazo de entrega del documento, que en principio era de un año. En este sentido, se han revisado algunos de los periodos de retorno empleados en los modelos hidráulicos utilizados para estudiar el comportamiento del Nuevo Cauce.

El proyecto contempla la excavación y adecuación del cauce, una intervención que permitirá mejorar, aunque de forma limitada, su capacidad hidráulica y favorecer la circulación del agua hacia su desembocadura. Entre las actuaciones previstas destaca la configuración de un caudal ecológico mediante un cauce de aguas bajas, diseñado para favorecer la circulación de los caudales ordinarios del río.

Este cauce contará con una profundidad aproximada de un metro y una anchura de unos diez metros en su parte superior. Se trata de un canal integrado dentro del cauce principal, que permitirá concentrar y conducir el agua en condiciones habituales, mientras que el resto de la sección podrá entrar en funcionamiento durante episodios de mayor caudal.

Durante la redacción del proyecto se han desarrollado diferentes modelizaciones hidráulicas para analizar el comportamiento del cauce ante distintos escenarios de avenida. Estos estudios permiten identificar las zonas en las que podrían producirse desbordamientos y evaluar cómo variaría su alcance tras la ejecución de las actuaciones previstas. Los resultados apuntan a que, aunque podrían seguir produciéndose desbordamientos en determinados puntos, estos tendrían una menor magnitud respecto a los escenarios analizados sin la actuación.

En cualquier caso, desde la CHJ recuerdan que “el objetivo del proyecto no es eliminar todos los posibles desbordamientos ni resolver de forma integral el riesgo de inundación en el entorno, sino recuperar la continuidad del río Turia hasta el mar, mediante la naturalización y adecuación de su cauce”. Resolver los posibles desbordamientos -explican- es parte del objeto de uno de los proyectos del Plan de Mejora de la Resiliencia frente a inundaciones de la zona afectada por la DANA del 29 de octubre de 2024.