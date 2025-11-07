La CHJ no renuncia al proyecto de renaturalización del Nuevo Cauce del Turia a pesar de la dana

LEER MÁS La CHJ adjudica la redacción del proyecto para renaturalizar el nuevo cauce del Turia

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no renuncia a ejecutar el proyecto de renaturalización del Nuevo Cauce del Turia, aunque la riada de hace un año obligará a reformularlo. Esta actuación busca que el Turia sea un río vivo y visitable a lo largo de los 12 kilómetros de longitud que tiene el Nuevo Cauce.

La CHJ formalizó el contrato de redacción del proyecto el 1 de noviembre del año pasado, solo tres días después de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024. En un principio, la empresa adjudicataria tenía doce meses para entregar el documento, pero la tragedia obligó a paralizar su elaboración, que se retomó hace unos meses.

Desde el organismo de cuenca han señalado a Onda Cero que el episodio de la dana “ha modificado significativamente el contexto técnico sobre el que se debe trabajar. El modelo hidráulico de referencia no es el mismo y las series históricas, tanto de caudales como de precipitaciones, han cambiado sustancialmente”. Además, reconocen que “es necesario contar con los resultados definitivos de la modelización hidrológica e hidráulica de la avenida del 29 de octubre para poder disponer de una base técnica sólida que permita avanzar en la redacción del proyecto”.

Desde el organismo de cuenca reconocen que si bien la dana puede afectar a la solución técnica final, “no cambia el objeto del proyecto, que es cumplir con el Plan Hidrológico del Júcar en el sentido de recuperar la continuidad fluvial del río Turia hasta su destino natural, que es el mar”.

“Proyecto estrella” de Ribó

Como hemos señalado, este proyecto busca que el Turia sea un río vivo a lo largo de los 12 kilómetros de longitud que tiene el Nuevo Cauce. Pero no es tan ambicioso como la actuación anunciada en su día como “proyecto estrella” de Joan Ribó durante su etapa de alcalde de València en el mandato pasado. En este sentido, el proyecto que plantea la CHJ no contempla la construcción en el Nuevo Cauce de paseos para peatones y ciclistas, ni tampoco campos deportivos, tal y como propuso Ribó.

La intervención deberá compatibilizar el carácter anti-riadas del Nuevo Cauce con el uso público de una infraestructura que está la mayor parte del año seca, excepto en el tramo entre la V31 y su desembocadura. El proyecto permitirá conectar hasta el mar el parque fluvial del Turia y afectará a los términos municipales de València, Quart de Poblet, Mislata y Xirivella.